Kaymakamlığın yardım TIR'ının pankartı AKP pankartıyla değiştirildi: 'Utanmazlar'

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, depremzedeler için Urla Kaymakamlığı tarafından toplanan yardımların bulunduğu TIR'a AKP Urla İlçe Teşkilatı'nın pankartının asıldığını bildirdi.

Urla Kaymakamlığı tarafından toplanan yardımlar, "Urla Afet Yardım TIR'ı" pankartıyla yola çıktı. Söz konusu pankartın daha sonrasında "AK Parti İzmir İl Başkanlığı Urla Teşkilatı" yazılı pankart ile değiştirildiği görüldü.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Urla Kaymakamlığı tarafından toplanan yardımlar 35 UCA 52 plakalı yardım aracı ile Urla afet yardım tırı olarak yola çıkıyor, yolda önündeki pankartı AKP Urla ilçe teşkilatı olarak değiştiriyor arlanmaz, utanmazlar."