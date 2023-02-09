Depremde can kaybı 16 bin 546'ya yükseldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’nde yaralı depremzedeleri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 16 bin 546'ya yükseldiğini duyurdu.

"Geçtiğimiz pazartesi günü, bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık" diyen Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölge genelinde yıkılan bina sayısının 6 bin 444 olduğunu söyleyen Erdoğan "Kilis'te ise 178 bina yıkılmış, 73 vatandaşımız vefat etmiş, 690 vatandaşımız ise yaralanmıştır" diye konuştu.

Erdoğan "Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte 10 vilayetimizde yer almış ve buralarda da gerekli ne yapılması icap ediyorsa bunları icra etmiştir" ifadesini kullandı.

"Yaklaşık 13,5 milyon insanımız yaşadığı alanda depremin olması işimizi zorlaştırmıştır. Arama kurtarma ve yardım çalışmaları süratle başlanmıştır. Binlerce kamu, sivil toplum ve uluslararası yardım ekibi sahada şu anda görev başındadır" diye konuşan Erdoğan "Tüm lojistik merkezlere her türlü yardım, yerli, yabancı akmaktadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Böylesine geniş alana yayılan, derin etkilere yayılan afette eksiklikler olabiliyor, bunları süratle gidermenin gayreti içerisindeyiz. Bakanlıklarımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız canla başla çalışarak depremzedelere yardımcı olmak için gayret sarf ediyor" diye konuştu.

Erdoğan "Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Şu an itibariyle ilk etapta 10'ar bin lira destek vereceğiz. Konutları yıkılanlarla ilgili olarak da TOKİ vasıtasıyla Çevre Şehircilik Bakanı'mın koordinasyonuyla 1 yıl içerisinde konutların inşasını da bundan önce olduğu gibi gerçekleştireceğiz. 10 ilimizde de müteahhit firmalarımızın süratle bu enkazları kaldırmasını, ardından süratle yüklenici firmaların buralarda inşaatları başlatmasını temin edeceğiz" dedi.

Erdoğan "Derdimiz bundan önceki Van, Bingöl, İzmir, Malatya, Elazığ buralarda. Kastamonu'daki sel afetinde, Antalya, Muğla'daki felaketlerde nasıl süratle inşaatları tamamlayıp sahiplerine teslim ettiysek, orada devlet olarak vatandaşımızın yanında olduğunu ispat ettiysek aynı şekilde şimdi bu 10 vilayetimizde süratle vatandaşlarımız inşallah konutlarına sahip olacaklardır. Hiçbir vatandaşımız inşallah barınmasız, konutsuz kalmayacaktır" diye konuştu.