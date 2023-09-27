Kaymakamın 'Vaaz yapma, beni karşıla' dediği müftünün görev yeri değişti

Diyarbakır’da Kaymakam Muhammed Fatih Günlü'nün ilçe ziyaretinde kendisini karşılamadığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan İlçe Müftüsü Ferit Bilgin'in görev yeri değişti.

Amida Haber'in aktardığına göre, Çınar İlçesi’nde kaymakam ve müftü arasında yaşanan ‘karşılama’ tartışmaları soruşturmalık olmuştu.

İddiaya göre, İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Müftüsü Ferit Bilgin’e, “Cuma günleri vaaz yapma, beni karşıla, köye git beni bekle” talimatı vermişti. Bunları yerine getirmeyen müftü Bilgin’e soruşturma açılmıştı.

Kaymakam: Talimatlara uymadı

Çınar Kaymakamı Muhammet Fatih Günlü, iddiaların ardından yaptığı açıklamada, Müftü Ferit Bilgin’in “taziyelere katıl” talimatına uymadığını, soruşturmanın bu nedenle açıldığını belirtmişti.

Söz konusu olayın ardından Diyanet-Sen Şube Başkanı Ömer Evsen, Müftü Ferit Bilgin’in görev yerinin değiştiğini açıkladı. Bilgin’in kendi isteği ile Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne tayin edildiği belirtildi.

Evsen'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Çınar’da ki gerginlik nedeniyle oluşan gerilimden müftümüzün etkilenmemesi için yaptığımız girişimler neticesinde Müftü Ferit Bilgin hocamızın tayini, kendi isteği doğrultusunda, Şırnak Silopi ilçesine yapılmıştır."