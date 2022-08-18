Ön kayıt alıp aylarca bilgi vermediler, sonra da 'okulu kapatıyoruz' dediler

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Mustafa Kemal Ortaokulu’na ön kayıt yaptıran 120 aile, kesin kayıt yaptırmaya gittiklerinde "Okulunuz kapatılmıştır" bilgisiyle karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı.

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetiminin, ortaokulun kapanacağı bilgisini aylarca sakladığı ortaya çıkarken, mağdur aileler “Ön kayıt yapılmadan bize bu bilgi verilseydi başka alternatif arardık. Şimdi özel okulları da, burs sınavlarını da kaçırdık. Evlatlarımız ortada kaldı” tepkisini göstererek Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’dan okulun kapatılmaması için yardım istedi.

'Gerekçe inandırıcı değil'

Ailelerle görüşen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de, okulun kapatma gerekçesinin inandırıcı olmadığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e çağrıda bulundu. Çakırözer “Bu yıl 120 evladımızın, gelecek yıl da okulun diğer sınıflarında okuyan yüzlerce evladımızın okulu elinden alınıyor. Gerekçe inandırıcı değil. İlkokul ile ortaokul aynı yerde olamazmış. Peki o zaman Eskişehir’de aynı binada eğitim yapılan başka okullar da var. Hatta Yavuz Selim ilkokulu şu anda Tunalı İmam Hatip Lisesi binası içinde eğitim veriyor. O zaman buradaki kasıt nedir?” dedi.

4 ay sonra 'kapatıyoruz' dediler

Nisan ayında ön kayıt yapılmasına rağmen, öğrencilerin kayıtlarının yapılmamasının büyük bir hak kaybı yarattığını söyleyen Çakırözer şunları söyledi:

“Mustafa Kemal Ortaokulu’na 5. sınıfa 4 ay önce Nisan ayında evlatlarının ön kayıt işlemini yapan aileler dün kesin kayıt işlemi için geldikleri okullarında büyük bir şok, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 4 ay önce ön kayıtları toplayan okul yönetimi bugün ‘Okulunuz kapatılacak siz kendinize yeni okul bulun’ diyor. Daha vahimi ise bu ailelere 4 ay boyunca ne okul yönetimi, ne Milli Eğitim il, ilçe yönetimleri kimse hiçbir bilgi vermemiş. Evlatlarımız, aileleri günlerdir seslerini duyaracak makam arıyor. Vali Bey’e gittiler. Tek dertleri evlatlarına daha iyi gelecek sunmak. Nisan ayında ön kayıtlar alınmış. Aileler ön kayıt yaptırmanın verdiği rahatlıkla başka okul aramamış. Bazı öğrenciler burs kazandığı halde özel okullara gitmemiş. Büyük bir hak kaybı doğuyor. Böyle şey olur mu? Madem kapatacaktınız o zaman ailelere yılın başında söyleyecektiniz? Ailelerin kaçırdıkları imkanları şimdi geri getiremeyiz.

Sunulan gerekçe de inandırıcı değil. Neymiş: ilkokul öğrencisi ile ortaokul öğrencisi aynı binada olmazmış. Peki madem öyle o zaman hem Eskişehir’de Soner Özübek, Emre Bolat ve 30 Ağustos ortaokullarında da aynı durum sözkonusu. Ayrıca daha ilginci var: Yavuz Selim İlkokulu şu anda Tunalı İmam Hatip Lisesi ile aynı binada eğitim veriyor. Tüm bu okullar dururken neden Mustafa Kemal Ortaokulu kapatılıyor? Bunun izahını çıkıp birinin o okulda okuyan yaklaşık 500 evladımıza ailelerine yapması lazım. Bu kasıt neden?

Türkiye’nin dört bir yanından işitme engelli evlatlarımızın eğitimi için aileler Eskişehir’e taşınıyor. Niye? Burada Anadolu Üniversitesi bünyesinde işitme engelli öğrencilere eğitim vermek için kurulan İÇEM’de evlatlarını okutabilmek için. İÇEM’deki evlatlarımızdan önemli bölümü kaynaştırma eğitimini şimdi kapatılacak olan Mustafa Kemal Ortakokulu’nda alıyor. Onlar da bu durumda engeli evlatları için belki kilometrelerce uzakta başka bir okul bulmak zorunda kalmayacak mı? Yeni bir mağduriyet gündeme gelmeyecek mi? Bakanlık derhal devreye girmeli, bu çocuklar okullarından, arkadaşlarından, kardeşlerinden koparılmamalıdır.”