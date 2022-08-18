AKP'den istifa eden başkanvekili usulsüz işe alınanların listesini paylaştı

Batman Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ile AKP İlçe Başkanı Rüstem Ayhan’ın hem belediyeye hem de diğer devlet kurumlarına usulsüzce akrabalarını yerleştirdiği gerekçesiyle AKP’den istifa eden Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili ve Belediye Meclis Üyesi Abdullah Tarhan, 2 yıllık sürede 30 kişiyi usulsüzce işe yerleştirdiğini kaydetti. 4 Ağustos’ta istifa eden Tarhan, Kusen ve Ayhan’ın işe yerleştirdiği akrabalarının isimlerini paylaştı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Fethi Balaman'a konuşan Tarhan, usulsüzce işe yerleştirilenlerin isimlerini şöyle paylaştı:

“Ayhan’ın amcaoğulları Yaşar Ayhan, Hasan Ayhan, kardeşi Ahmet Ayhan Hasankeyf Belediyesi’ne işe alındı. Ali Ayhan (Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mahmut Ayhan (Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) PTT'de çalışıyor. Salih Kutlu (Rüstem Ayhan’ın akrabası) Hasankeyf Belediyesi, Şehmus Kutlu (Rüstem Ayhan'ın akrabası) Hasankeyf Özel İdaresinde şoför, Hüseyin Mete (Rüstem Ayhan’ın halasının oğlu) Hasankeyf Belediyesi, Yılmaz Tekine (Rüstem Ayhan’ın akrabası) Hasankeyf Belediyesi, Refik Türkan (Rüstem Ayhan’ın akrabası) Hasankeyf Belediyesi, Yakup Ayhan (Rüstem Ayhan’ın akrabası) PTT’de çalışıyor, Arif Ayhan (Rüstem Ayhan’ın kardeşi) Müze Müdürlüğü, Serhat Kusen (Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen’in yeğeni) Sağlık İl Müdürlüğünde çalışıyor, Sait Can (Abdülvahap Kusen’in yeğeni) PTT’de çalışıyor.”

İstifalar sürecek

Usulsüzce işe alımları partisinin yetkili kurullarıyla defalarca paylaşmasına rağmen söz konusu duruma müdahale edilmediği gibi usulsüz işe alımların devam ettiğini belirten Tarhan, AKP’li Belediye Başkanı Kusen ve İlçe Başkanı Ayhan’ın “Bu kardeşim, bu amcamın oğlu, bu yeğenimdir” diyerek birçok kişiyi işe aldığını kaydetti. Bu durumun AKP İlçe Başkanlığı’nda rahatsızlık yarattığını ifade eden Tarhan, 2007 yılından itibaren Hasankeyf’te AKP İlçe Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Muhittin Orhan’ın da kendisinin istifasından sonra istifa ettiğini açıklayarak, aldığı bilgiye göre istifaların süreceğini belirtti.

Belediye Başkanı ile AKP ilçe Teşkilatının aile şirketi gibi davranıp akrabalarını işe alındığını belirten Tarhan, 30 kişiye yakın bir alımın olduğunu söyledi. Devlet kurumlarında işe alımların mülakat şartına bağlanmasının akrabaların işe alımı için devreye konulduğunu ifade eden Tarhan, “Mülakat ne demek, istediğini almak demek” şeklinde konuştu.

'Bu atamalarla suç işleniyor'

AKP’li yetkililere defalarca kez başvurduğunu bu başvuruları bir kez dahi dönüşün yaşanmadığını kaydeden Tarhan,“3 dönemdir Hasankeyf’i onlara ben kazandırıyorum. Ama hiçbir mesajıma aramaya cevap vermediler. Mesajlarım hala duruyor. Ben de bundan kaynaklı istifa ettim. Bu atamalar ile suç işleniyor” diye belirtti.

'Gençlerden özür dilerim'

Bağımsız bir şekilde mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Tarhan, “İlerde başka açıklamalarda da bulunacağım. İl Başkanına istifa etmeden önce diyaloğa geçmek istedim. Cevap gelmeyince bende istifamı bastım. Bugüne kadar bu partide kaldığım için özellikle gençlerden özür diledim” diye konuştu

Tarhan, 35 yıl boyunca birçok belediyede Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştığını, 2007’den bu yana da AKP’den belediye meclis üyesi olarak görev aldığını söyledi. Hasankeyf'in Mili Güvenlik Kurulu (MGK) kararı ile su altında bırakıldığını aktaran Tarhan, “Yeni Hasankeyf’te hiçbir Hasankeyflinin bir karış toprağı yok. 500 gencimiz işsiz güçsüz, hepsi mağdur edilmiş durumda. Gençler için bazı şartlar koyup ev vermiyorlar” dedi.