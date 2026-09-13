Kayıp Büşra bebeğin satıldığı iddiası: Anne ve baba dahil 6 kişi gözaltında

Diyarbakır Çermik’te bir köyde yaşayan Balıkçı ailesi hayvanlarını otlatmak için geldikleri Sivas’ın Divriği ilçesi Göndüren köyünde kaldıkları çadırda 10 Eylül’de 11 aylık bebekleri Büşra Balıkçı’nın kaybolduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında bebeğin ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddiası üzerine anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı ile 4 kişi gözaltına alındı.

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DHA’nın aktardığına göre Elif Balıkçı jandarmadaki ifadesinde 10 Eylül akşamı kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Araçtan inen 2 kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiklerini itiraf etti. Elif Balıkçı, kızı Büşra’nın aslında babası Yusuf Balıkçı tarafından bu kişilere para karşılığı verildiğini belirtti. Ayrıca çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli kişilerin de bu duruma şahit olduğunu ve “kayıp” iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.

Şüpheliler için ek gözaltı süresi istendiği, adliyeye sevk işlemlerinin yarın gerçekleştirileceği bildirildi. Bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

6 kişinin gözaltına alınmasının ardından olayın yaşandığı çadırlar bölgesine giriş çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Köy sakinlerinden Neşet Balım, "Burası bizim köyün merası. Bu gelenler bize her sene gelirler. Yazları buraya geliyorlar. O gün burada yemek vardı. O akşam kayboldu. Bizim haberimiz sonradan geldi. Jandarma geldi ve yolları kapattılar. Girişi çıkışı kapattılar. Kendi köyümüz olduğu halde gidemiyoruz. Anne ve babası çok rahattı. Çocukları kayıp bir aile gibi değil. Çok şüpheli bir şey. Ayı götürdüğüne dair bir şey yok. Biz aileden şüpheleniyoruz. Bebeğin kaybolduğu gün binlerce araba vardı burada. Köyde ayılarla karşılaşıyoruz ama hiçbir zararlarını görmedim. Anne baba çırpınır ağlar ama onlarda böyle bir şey yok" dedi.

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