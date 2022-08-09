Kaybolan Galatasaray kongre üyesinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da 4.5 yıl önce kaybolan nakliyeci ve aynı zamanda Galatasaray kongre üyeliği yapmış olan 44 yaşındaki Tekin Uğurlu'nun öldürülüp parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Tekin Uğurlu İstanbul'da 8 Ocak 2018'de bir anda ortadan kayboldu. Ailesi akrabaları hemen kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen Uğurlu'ya dair herhangi bir iz bulunmadı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Uğurlu'nun ofisinde son görüştüğü kişinin de aralarında olduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İddiaya göre Uğurlu öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılmış ve Pendik'te yol kenarında gömülmüştü.

Polis geçtiğimiz Perşembe gecesi şüpheli alanda yaptığı adreste cesede ait kemik parçalarını çeşitli alanlara gömülmüş olarak buldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.