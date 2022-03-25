'Kayan yıldız' Madeleine Albright'ı tanıyalım

Çarşamba günü 84 yaşında ölen eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright için bugün T24'te Karel Valansi tarafından "Bir yıldız daha kaydı" başlığıyla yayımlanan yazı tepkilere yol açtı.

Valansi'nin "Madeleine Albright, başarılarıyla bir göçmen ve bir kadın olarak ne kadar ilerlenebileceğini ve engellerin aşılabileceğini gösterdi" sözleriyle övgüler düzdüğü Albright en çok, yaptırımlar yüzünden 500 bin Iraklı çocuğun yaşamını yitirmesi için "Bizce buna değdi" demesiyle hatırlanıyor.

T24 yazarının "gerektiğinde askeri operasyonları savunmaktan geri kalmadı" sözleriyle andığı Albright, Yugoslavya'nın parçalanması için hazırlanan kanlı tezgahta ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesinde büyük rolü olan bir isim oldu.

Albright 1996 yılında CBS televizyonunda katıldığı '60 Dakika' adlı programda gazeteci Lesley Stahl'ın "Irak'ta (yaptırımlar nedeniyle) 500 bin çocuğun öldüğünü duyduk. Bu Hiroşima'da ölen çocuklardan daha fazla. Buna değdi mi?" sorusuna "Bence bu çok zor bir seçimdi ama bizce buna değdi" diye yanıt vermişti.

Yugoslavya'da NATO katliamının savunucusu

Albright 1999'da ABD liderliğinde Yugoslavya'ya 78 gün boyunca süren NATO bombardımanın da mimarlarındandı. NATO uçaklarının Yugoslav halkının üzerine bomba yağdırdığı 78 gün süren katliamda 2 bini sivil olmak üzere 4 bin kişi yaşamını yaşamını yitirmişti. Ölenlerden 89'u ise çocuktu.

Bugünlerde kimyasal tartışmalarını sürekli gündemde tutan NATO, Irak'ta da yaptığı gibi seyreltilmiş uranyum yüklü bombaları kullanarak görünürün çok üzerinde tamir edilemez bir hasar verecekti sivil halka.

Albright'ın ölümünden bir gün sonra Yugoslavya'ya bombardımanın başlamasının da yıldönümüydü. Sırbistan'da Vecernje Novosti gazetesi Albright için "Sırbistan'da acımasız bir kadın olarak, Yugoslavya'nın bombalanmasının ve Kosova'nın bağımsızlığının yüksek sesli savunucusu olarak hatırlanacak" diye yazdı.

NATO'nun genişlemesine katkısı

Albright ABD'nin BM Daimi Temsilciliği ve 1997'de getirildiği ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin ateşli savunucusu oldu.

Bugün Ukrayna'da başlayan savaşa giden yol, arkasında Albright'ın da olduğu stratejinin bir ürünü olarak da karşımızda duruyor.

ABD'yi "vazgeçilmez bir ülke" diye niteleyen Albright "kırılgan" Avrupa'da NATO'nun genişlemesiyle "düzenin" devam edebileceğini savundu. 1997'de ABD'li senatörlere yaptığı konuşmada NATO'nun genişlemesine ilişkin olarak "Rusya'nın genişlemeyi kabul etmesine ihtiyacımız yok" dedi.

Haziran 1997'de Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti NATO'ya resmen davet edildi, 1999'da bu ülkeler ittifak üyesi oldular.

ABD'nin "şahin kanadı"nın sözcülerinden biri olarak anılan ve ölümünün ardından "kayan yıldız" ilan edilen Madeleine Albright, arkasında dünyanın birçok farklı coğrafyasında halklar üzerine yağan bombaları miras bıraktı.