Kavgalılardı: Berat Albayrak'ın gazetesinde dikkat çeken Abdulhamit Gül yazısı

Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın gazetesi Sabah'ta köşe yazısı kaleme alan Yavuz Donat, Adalet Bakanlığı görevinden "affını" isteyen Abdulhamit Gül'ü öven bir yazı yazdı.

Gül'ün "duruşuyla" ders verdiğini savunan Donat, "Yüksek bir makama, şeref mevkiine veda eden kişi, 'kendisini taşımayı' başarmalı. Adalet Bakanı 'şeref mevkiinden' ayrıldı, ağzından tek bir 'çiğ söz' çıkmadı" diye yazdı.

Donat yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Yüksek bir makama, şeref mevkiine veda eden kişi, 'kendisini taşımayı' başarmalı. Hırsı, 'aklının önünde' gitmemeli. 'Ağabeylik' yapmayı, 'saygınlığını' korumayı bilmeli. Cemil Çiçek gibi... Köksal Toptan gibi... Örnek çok. 'Gaziantepli' Abdulhamit Gül... 'Dünün' Adalet Bakanı. 'Şeref mevkiinden' ayrıldı, ağzından tek bir 'çiğ söz' çıkmadı. 'Düne' takılıp kalmadı. 'Yine gönüllerde... Yine saygın.' Abdulhamit Gül, 'duruşuyla' ders veriyor... 'Almasını bilene."

Gül, Berat Albayrak'la da yaşadığı gerilimle gündem olmuştu.