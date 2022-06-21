Kavga büyüyor: 'AKP’yi bitirecek bir adım olarak tarihe geçecek'

Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, bugünkü köşesinde Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla başlayan ve Mehmet Metiner'in sözleriyle büyüyen AKP'liler arasındaki tartışmayı kaleme aldı.

AKP'lilerin birbirleri hakkında "en hızlı muhaliflerin bile ağızlarına almaktan imtina edecek kelimelerle" konuştuklarını belirten Ceyhan, "Ağız dalaşı giderek dallanıp budaklanıyor. Suçlamalar, hakaretler, tehditler gırla gidiyor! Fırsatını bulsalar birbirlerini bir kaşık hatta bir damla suda boğup yok edecekler" ifadelerini kullandı.

'Bu kavga AKP’yi bitirecek bir adım olarak tarihe geçecek'

Ceyhan, "'Omurgalı-omurgasız' kavgası AKP’lilerin arasında yaşanan en masum kavga olarak görülebilir. Böylesine kavgalara sahne olan AKP’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 'Bizde dargınlık olmaz' diyerek anlaşmazlıkların önünü kesmeye çabalıyor" dedi.

Ceyhan, "Ama ne mümkün! Erdoğan’ın 'Bizde dargınlık olmaz' tezi, yaşanan kavgalarla adeta tekzip ediliyor! Genel Başkan 'Bizde dargınlık olmaz' diyor ama tabandaki AKP’liler 'bizim aramızda asla barış olmaz' mesajını vermeyi sürdürüyorlar. Görünen o ki, bu teze uygun davranmazlarsa bu kavga AKP’yi bitirecek bir adım olarak tarihe geçecek!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç bugün katıldığı 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' adlı toplantıda AKP'yi "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" diye eleştirmişti.

AKP'li Mehmet Metiner, TV100 ekranlarında katıldığı programda Bülent Arınç'ın bu sözlerine tepki göstermiş ve "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık" şeklinde konuşmuştu.

Arınç ise Mehmet Metiner'e bugün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir açıklamayla sert yanıt vermiş ve "İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil. Sanma ki yalan ve iftiralarını dikkate alıp cevap vereceğim" demişti. Tartışma Arınç'ın "Özel hayatın, dünün ve bugünün ile alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum" sözleriyle sürmüş, Metiner'den "Ben bir insanım, kişisel hatalarım olabilir" açıklaması gelmişti.