AKP'deki parti içi kavgaya Bahçeli de dahil oldu

Eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç bugün katıldığı 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' adlı toplantıda AKP'yi "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" diye eleştirmişti.

AKP'li Mehmet Metiner, TV100 ekranlarında katıldığı programda Bülent Arınç'ın bu sözlerine tepki göstermiş ve "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık" şeklinde konuşmuştu.

Arınç ise Mehmet Metiner'e bugün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir açıklamayla sert yanıt vermiş ve "İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil. Sanma ki yalan ve iftiralarını dikkate alıp cevap vereceğim" demişti.

'Devlet Bahçeli aradı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de tartışmaya dahil olduğu öğrenildi. Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli'nin kendisini aradığını ve destek verdiğini söyledi.

Metiner, ''Az önce MHP’nin bilge Genel Başkanı saygıdeğer Devlet Bahçeli aradı. Destek sözleri benim için onurların en büyüğüdür. Kendisine en kalbi şükranlarımı hürmetle arz ederim'' ifadelerini kullandı.