'Kavcıoğlu'nun yerine gelecek' denilen isim son 3 toplantıya katılmamış

T24 Yazarı Barış Soydan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "yatırımcılar toplantısı"na katılmayan başkan yardımcılarını ve "yatırımcıların" bunu neden önemsediğini anlattı.
Soydan'ın aktardığı bilgilere göre, Merkez Bankası’nın geçen hafta düzenlediği toplantı epey ses getirmişti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bu toplantıda enflasyonun geçici olduğunu belirtmiş, bununla birlikte daha düşük olan çekirdek enflasyonun yanı sıra yüzde on 19,58 seviyesindeki manşet enflasyonu da dikkate aldıklarını kaydetmişti.
Soydan'ın yazısının bir bölümü şöyle: