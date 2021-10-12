'Kavcıoğlu'nun yerine gelecek' denilen isim son 3 toplantıya katılmamış

T24 Yazarı Barış Soydan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "yatırımcılar toplantısı"na katılmayan başkan yardımcılarını ve "yatırımcıların" bunu neden önemsediğini anlattı.

Soydan'ın aktardığı bilgilere göre, Merkez Bankası’nın geçen hafta düzenlediği toplantı epey ses getirmişti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bu toplantıda enflasyonun geçici olduğunu belirtmiş, bununla birlikte daha düşük olan çekirdek enflasyonun yanı sıra yüzde on 19,58 seviyesindeki manşet enflasyonu da dikkate aldıklarını kaydetmişti.

Soydan'ın yazısının bir bölümü şöyle:

"Dünya gazetesi, toplantıya katılan yatırımcıların bu ay Merkez Bankası’nın bir faiz indirimi daha yapacağı izlenimini aldıklarını ifade etmişti. Toplantıya katılan yatırımcılarla ben de görüştüm. Önemli olduğunu düşündüğüm bir detay öğrendim. Ama önce yatırımcıların izlenimlerine dair birkaç cümle…

Tahmin edebileceğiniz gibi 23 Eylül’deki şok faiz indiriminin ardından yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklamalarını merakla beklemeye başlamışlardı. Katılımcılar toplantıda öncelikle piyasaların gerekçelerine fazla ikna olmadığı faiz indirimine ilişkin daha somut bir savunma istemişler. Ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin hem enflasyon hem de para politikası üzerindeki belirsizliklerin azaltılmasını amaçlayan sorular da sorulmuş…

Ekim ayı toplantısında birçok katılımcının gözünden kaçmayan bir detay, Başkan Yardımcılarından Uğur Namık Küçük’ün yokluğu olmuş. Kendisi önceki toplantıların -özellikle yabancılarla yapılan oturumunda- TCMB adına soru-cevap kısmının yükünü üstlenen isimdi. Ancak, Ekim ayı toplantısına katılmayarak, bu çok kritik toplantıda soru-cevap kısmını Başkan Kavcıoğlu ve Başkan Yardımcıları Mustafa Duman ve Emrah Şener’e bırakmış.

Bu, bir anlamda, onaylamadığı bir kararı savunmak zorunda kalmaktan kaçındığı anlamına gelebilir mi? Henüz bilmiyoruz. Toplantıya katılmayan bir diğer Başkan Yardımcısı ise bu aralar gündemdeki isim Semih Tümen olmuş. Zaten kendisi göreve geldiği Mayıs ayından sonra sadece tek bir yatırımcı toplantısına katılmış. Son üç toplantıda ise yokmuş."