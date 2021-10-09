FT, Kavcıoğlu görevden alınırsa yerine gelebilecek ismi yazdı

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın yeniden değişeceğine dönük iddialara yer verildi.

Gazetede yer alan "Türk Lirası, merkez bankasında yeni kovulma iddiaları üzerine sallanıyor" başlıklı haberde, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında en düşük seviyeyi gördüğüne işaret edilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "faiz indirimi ısrarına boyun eğmesine karşın merkez bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu'na olan güvenini kaybettiği" iddia edildi.

Reuters'ın Erdoğan'ın faiz indiriminin daha erken yapılmamasına kızdığına dönük iddiasının hatırlatıldığı haberde, yıllık enflasyon oranının merkez bankası hedefinin 5 katına çıkarak yüzde 20'ye dayandığı, ancak Erdoğan'ın genel anlayışın tersine enflasyona yüksek faiz oranının neden olduğuna inandığına dikkat çekildi.

Haberde Kavcıoğlu'nun kovulup yerine Mayıs ayında merkez bankasına geri dönün eski yetkili Semih Tümen'in getirilebileceğine dönük iddiaların yer aldığı söylendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'unsa söz konusu iddiaları yalanladığı belirtildi.

İddiaların gerçekleşmesi durumunda Erdoğan, son 3 yılda dördüncü kez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmiş olacak. Kavcıoğlu, geçtiğimiz yılın Mart ayında eski maliye bakanı Naci Ağbal'ın kovulmasının ardından merkez bankası başkanlığına atanmıştı.