'Kavcıoğlu' protestosu: CHP, HDP ve İYİP komisyonu terk etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerini talebi üzerine Merkez Bankası'nın kur korumalı mevdulatla (KKM) ilgili sunum yapması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sunumu sırasında KKM uygulamasının maliyetini açıklamayı reddetti.

Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Kanunu'na atıf yaparak KKM'nin maliyetini açıklamayı reddetmesi üzerine CHP, HDP ve İYİP'in komisyon toplantısında bulunan üyeleri, salonu terk etti.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rıdvan Turan, “Bürokratik vesayet hatta bürokratik darbe ile karşı karşıyayız. Türkiye ekonomisinin altında bir saatli bomba var. Bu bombanın patlayıp patlamayacağını, patlayacaksa ne zaman patlayacağını milletin temsil yeri olarak ifade edilen Meclis'te milletvekilleri, halkın temsilcileri bilmiyor, öğrenemiyor” dedi.

'Türkiye ekonomisinin altında bir saatli bomba var'

Turan, "Bence şu anda bir tür skandala sahne oluyor Meclis. Bürokratik vesayet hatta bürokratik darbe ile karşı karşıyayız. Merkez Bankası Başkanı bugün de geldi 'biz bu bilgiyi veremeyiz' dedi. Düşünsenize Türkiye ekonomisinin altında bir saatli bomba var. Bu bombanın patlayıp patlamayacağını, patlayacaksa ne zaman patlayacağını milletin temsil yeri olarak ifade edilen Meclis'te milletvekilleri, halkın temsilcileri bilmiyor, öğrenemiyor. Bu son noktada bu halkın iradesine karşı son derece saygısızlıktır, çok büyük bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

'Milyarlarca TL'lik bir kaynak yoksullardan zenginlerin cebine doğru transfer ediliyor'

"Milyarlarca TL'lik bir kaynak yoksullardan zenginlerin cebine doğru transfer ediliyor. Çok açık, çünkü KKM’nin esası buna dayanıyor. Parası olanın daha fazla para kazanmasına dayanıyor" diyen Turan, "Peki biz, bizi buraya gönderen halk adına ya kamunun kaynaklarından Merkez Bankası vasıtasıyla KKM’ye ne kadar paranın gideceğini niye öğrenemiyoruz? Şu anda iktidar bloku da bu bilginin verilmesinin doğru olduğunu söyleyecek kadar demokrasi ile uzak yakın alakası kalmamış durumda. Gerçekten tam anlamıyla skandal ile karşı karşıyayız. Bunu halk adına kabul edebilmemiz mümkün değil. O sebeple ben çok kısa söz aldım. 'Bu tiyatroya ortak olmanın anlamı yok, burada yaşanan çok açık bir bürokratik darbedir ve herhangi bir değerlendirme yapmayacağım, protesto ediyorum ve çıkıyorum’ dedim" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise KKM'nin süresinin bir yıl daha uzatılmasını da içeren torba kanun görüşmelerinde de KKM'nin maliyeti hakkında Merkez Bankası yetkisinin yine bilgi vermediğini anımsatarak şunları söyledi:

"Geçenlerde bir torba kanunda KKM ile ilgili bir uzatma söz konusu olduğunda, -normal olarak TBMM üyeleri tabii ki hem konu hem de kurumla ilgili bilgi talep ederler, masaya yatırırlar- biz hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan KKM ile ilgili bilgi istedik. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıntılı bilgiler vermişti. O gün Merkez Bankası yoktu. Torba kanunun en son maddesi olarak görüşmeyi erteledik. Daha sonra Merkez Bankası temsilcisi geldiğinde, ‘1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'na göre bilgi veremeyiz’ demişti. Bu, tam tersine, 1211 Sayılı Kanunu'na göre Plan ve Bütçe Komisyonu'na, TBMM'ye çok daha ayrıntılı bilgi vermesi gereken bir kurum, Merkez Bankası. Bu konudaki hassasiyetimizi, millet egemenliğini, Meclis'in itibarını korumak, hatırlatmak amacıyla biz, Plan ve Bütçe Komisyonu'nu, son maddeydi zaten, o gün terk etmiştik.

'Bir milyon kişiye 85 milyon kişinin ödediği paranın hesabını sormak, milletin vekilleri olarak bizim görevimizdir'

Zaten 6 ayda bir Merkez Bankası'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'na bilgi vermesi gerekiyor. Bu yıl içerisinde hiçbir şekilde bilgi vermemişlerdi. Sayın Şentop'un söylediği şekilde bugün bilgi vermeye geldiler, ancak hiçbir şekilde bilgi vermediler yine. Bilgilendirme yapılmayınca üzüldük. Gerekçe olarak da 57'nci maddeye göre… Yıllıktır mali tablolar, yıllık olarak hesaplanır, dönem sonunda kâr-zarar ortaya çıkar. Bütün şirketler için Vergi Usul Kanunu'na, Ticaret Kanunu'na göre, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yıllıktır. Bunun içerisinde kâr-zarar her zaman hesaplanabilir. Merkez Bankası için de gün gün kâr-zarar hesabı yapılabilir. Öyle bir gerekçe olmaması gerekir. Bir milyon kişiye 85 milyon kişinin ödediği paranın hesabını sormak, milletin vekilleri olarak bizim görevimizdir. Bunu sormak istedik. Maalesef bu konuda hiçbir bilgi verilmediği gibi, bunun yasak olduğunu, veremeyeceklerini söylediler.

'Milleti devlet karşısında maalesef boynu eğik bıraktılar'

Biz, muhalefet partisi olarak, Meclis'i çalıştırmak, milletin itibarını birinci partiden daha fazla korumak zorunda değiliz. Öncelikle onların görevidir. Ancak görevlerini yapamadılar, özellikle Cumhur İttifakı'na mensup partiler bu konuda hassasiyet gösteremediler. Milleti devlet karşısında maalesef boynu eğik bıraktılar. Buna çok üzüldük. Komisyonda bunları hatırlatarak komisyonu terk ettik. Başka da soru sormadık. Çünkü şu anda milletin en fazla merak ettiği konu buydu" (ANKA)