Kavcıoğlu patronlara 'Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı' demiş

Credit Suisse analistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.
Bloomberg'in aktardığı habere göre raporda, TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'ın Para Politikası Kurulu’nun faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik kararını 16 Aralık’ta vereceğini söylediği fakat Başkan Kavcıoğlu'nun araya girerek “16 Aralık’taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı” dediği belirtildi. Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde faiz indirimi konusunda az alan kaldığını söylemişti.