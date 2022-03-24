Kavcıoğlu: KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Kavcıoğlu sunumda "Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kavcıoğlu şunları söyledi: