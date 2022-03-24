Kavcıoğlu: KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.
Kavcıoğlu sunumda "Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Kavcıoğlu şunları söyledi:
- "Yönetilen/yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı.
- Son dönemde ÜFE-TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşük. Cari denge beklentilerindeki sapma enerji fiyatından kaynaklı. Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında ana unsur. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor.
- KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz. TCMB olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.
- Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini düşünüyoruz."