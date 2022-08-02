Kavala'dan Çavuşoğlu'nun 'Kavala'yı fonladınız' sözlerine yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gezi davası kapsamında yargılanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala hakkında "Osman Kavala'yı Türkiye'ye karşı kullanıyor, fonluyorsunuz. Gezi olaylarında ne kadar fonlandığını biliyoruz" demişti.

Çavuşoğlu'nun kendisine yönelik sözlerine dair açıklamada bulunan Kavala, açıklamada "Gezi olaylarıyla ilgili asılsız iddiaları tekrarlayarak AİHM’in tespit ettiği ve verdiği kararlarda sona erdirilmesini istediği vahim insan hakları ihlallerini meşrulaştırmaya çalışmak, kabul edilebilir bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Osman Kavala'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Gezi olaylarına benim üzerimden yurtdışından kaynak aktarıldığı, Gezi protestolarını itibarsızlaştırmak ve beni cezaevinde tutmak için uydurulmuş bir iddiadır. Yıllardır uğraşılmasına rağmen bu iddiaya yönelik hiçbir bulgu, bilgi, hatta bir işaret ortaya konamamıştır.

Benim beş yıla yakın süre cezaevinde tutulmamı sağlayan yargılama süreci ve Gezi davası, yoğun hukuksuzluklar temelinde yürütülmüştür.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı’nın yaptığı gibi, Gezi olaylarıyla ilgili asılsız iddiaları tekrarlayarak AİHM’in tespit ettiği ve verdiği kararlarda sona erdirilmesini istediği vahim insan hakları ihlallerini meşrulaştırmaya çalışmak, kabul edilebilir bir şey değildir."