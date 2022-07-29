Çavuşoğlu ile Alman Bakan arasında 'Osman Kavala' gerilimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde gerçekleşen görüşme sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, basın toplantısında “Terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını vurgulamak isterim. Suriye’de Türkiye olarak tüm terör örgütlerine karşı şehitler verdik. bugün tehdit oluşturuyorlar. Müttefiklerimizden beklentimiz, ‘terör kaygılarını anlıyoruz’ derken, sadece sözle değil katkı vermelerini bekleriz. DAEŞ’le mücadele etmek istiyorsanız sahaya inersiniz. YPG, DAEŞ’le mücadele etmiyor. Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” dedi.

Alman Bakan Baerbock "Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler çok özel bir öneme sahip. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalaması çok önemli" diye konuştu. Baerbock tahıl anlaşması konusunda ise “Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Osman Kavala ve Yunanistan konusu

AİHM kararlarını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, “Yunanistan’a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala’yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Yunanistan hakkında ise şunları söyledi:

“Bu adalar Yunanistan'a Lozan Paris Barış Antlaşması'yla verildi. Yunanistan bunları silahlandıramaz, deniyor. Ama Yunanistan bunu silahlandırıyor. Yunanistan, Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil. Biz mektup yazdık bunu anlattık. Uluslararası hukukla cevap veremiyor. Eğer suçluysa siz de haksızsın diyebilmelisiniz. Ama bunu diyemiyorsunuz.

Her türlü istismarda, kol kırılır yen içinde kalır, diye bizde söz var. Bu tür anlaşmalarda Avrupa Birliği olarak önemli ülkeler olarak Almanya olarak biz bu konuda ne yapabiliriz diye bakmalısınız. Sayın Merkel döneminde Almanya dengeliydi. Biz üçüncü taraflara dengeli olun adaletli olun diyoruz. Yunanistan da bizim tarafımızı tutun, diyor. Maalesef başarılı da oluyor. Biz Almanya'nın dengeli tutumunun devam etmesini bekliyoruz. Bir ülke haksızken onun yanında olmak doğru olmaz.”