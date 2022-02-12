Kavakçı kardeşler skandalı büyüyor

CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden AKP döneminde milyonluk burs alarak yurt dışına eğitime gönderilen AKP'li Ravza Kavakçı Kan'ın doktora tezinde, ablası Merve Kavakçı'nın daha önce yazdığı tezden, ‘intihal' yaptığını öne sürdü.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, AKP'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan'ın İBB bütçesinden 5,8 milyon lira alarak yurt dışına gönderilmesi olayını takip eden Ağbaba şunları söyledi:

“Ravza Kavakçı'nın Siyaset Bilimi doktorası yaptığı üniversitede, Merve Kavakçı da tez yazmış. İki kardeşin danışman hocaları aynı, konu aynı, tezin içeriği de aynı. Burs için usulsüzlüğü kanıtladık. İntihalle birlikte bu durum hırsızlıktır. 300 sayfalık tezinde bin 200 küsur dipnot kullanılmış. Büyük bir çoğunluğu ablasının tezinden alıntı. Ravza Kavakçı'nın tezinin girişinde ablasına neden dualar yazdığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Tezini kendisi değil, sanki ablası yazmış.”

Veli Ağbaba, Ravza Kavakçı'nın AKP'li Belediye döneminde, Metro AŞ'de henüz işe girmeden Howard Üniversitesine müracaat ettiğini ve İBB'de işe girdikten bir hafta sonra burs aldığını vurguladı. Bu konuda, “Kavaçı mühendis ama (Siyaset Bilimi) doktorasına gidiyor. İstanbul halkının 2,1 milyon lirasıyla Atatürk'e küfrederek çalıntı tez yazmış. Bu para faiziyle birlikte geri alınmalı, doktora tezi iptal edilip unvanı da iptal edilmeli. Belgede sahtecilik suçundan yargılanmalı. Meclis'te Atatürk'e bağlılık yemini edip ABD'de Atatürk'e küfretmişler. Dindarlık kisvesiyle milletin paralarını yediler” açıklamasını yaptı.

Ağbaba, AKP'li diğer iki isimle ilgili ulaştığı bilgiyi ise şöyle açıkladı: “Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya sağlığını gerekçe gösterip, okulu yarım bırakıyor ama sağlık kurulu raporu yok. Başka işte çalışmama şartına rağmen Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyor. AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan da, resmi özgeçmişine göre yurt dışında olduğu tarihte, İBB'de işe girmiş. Bursu aldıktan sonra Avrupa'da geziyor, yurt dışında keyif yapıyor. Bu defter kapanmayacak. O paralarda milyonlarca gencin ahı var.”