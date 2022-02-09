Kavakçı kardeşler, İBB bursuyla yazdıkları tezde Atatürk'e hakaret etti

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 2 milyon 161 bin lira burs alan ve ABD’ye giden Ravza Kavakçı Kan ve Merve Kavakçı yazdıkları tezlerinde Mustafa Kemal Atatürk'e "despot" dedi.

Ravza Kavakçı Kan ve Merve Kavakçı'nın 2013 yılında Howard Üniversitesi'nde yazdığı tezde "Atatürk, Batılılaşmayı teşvik ederken militarizmle bütünleşen, despot eğilimleriyle yeni cumhuriyetin başarısız demokrasisini de ortaya koyuyordu. O sırada Avrupa da Mussolini ve Hitler gibi dikta rejimlerle baş etmeye çalışıyordu" ifadelerine yer verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tezlerin Türkçe çevirisini yayınlayarak şöyle dedi:

"Cumhuriyet nefreti öyle işlemiş ki içlerine. Tezin neredeyse yarısı Atatürk kiniyle dolu. ‘Despot’ demiş, ‘dikta’ demiş; Mussolini’yle, Hitler’le örnek göstermeyi de ihmal etmemiş. Bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmış. Malum altını, doları çok severler. İstanbul halkının parasıyla Amerika’da tez yaz, ülkenin kurucusuna diktatör de, Hitler ve Mussolini’yle aynı örnek içine koy. Ne güzel! Tarih bilmiyor, siyaset bilmiyor, en kötüsü de ahlak bilmiyor. 2.1 milyon lira parayı savunurken ‘usulsüzlük olduğunu bilmiyordum"