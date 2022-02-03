AKP döneminde İBB'nin 34 kişiye 61 milyon liralık usulsüz burs verdiği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu, AKP döneminde, belediyenin iştirakleri üzerinden 34 kişiye toplam 61 milyon 499 bin 893 liralık yurt dışı eğitim bursu verildiğini tespit etti. İBB, bu ödemelerin usulsüz olduğu gerekçesiyle sorumlular hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulundu.

İBB Teftiş Kurulu, kurum iştirakleri üzerinden verilen burslarla eğitim için yurt dışına gönderilen 39 kişiyi mercek altına aldı. Teftiş Kurulu, aralarında AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan ve eski AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın da aralarında bulunduğu 39 kişi ile ilgili yurt dışı eğitim sözleşmelerine uygun hareket edilip edilmediğini, yurt dışına eğitime gönderilmeleri ve sonrasında yapılan iş ve işlemler ile mecburi hizmet şartlarına uyulup uyulmadığını, taraflara haksız ve yersiz bir ödemede yapılıp yapılmadığını inceledi.

İBB Teftiş Kurulu, yaptığı inceleme sonucunda, AKP döneminde, toplam 39 kişiye burs verildiği, İBB şirketi olan İDO A.Ş. 2011 yılında özelleştirildiği için bu şirket tarafından yurt dışına gönderilen 5 kişi hakkında inceleme yapılamadığı, geriye kalan 34 kişiye ise Merkez Bankası’nın döviz alış kuruna göre toplam 61 milyon 499 bin 893 lira burs ödemesi yapıldığını belirledi.

Müfettişlerin incelemesi sonucunda, burs verilen 34 kişiden 2'sinin İGDAŞ, 6'sının Kültür A.Ş., 3'ünün İSFALT A.Ş., 6'sının İSBAK A.Ş., 5'inin Ulaşım A.Ş., 5'inin İSTAÇ A.Ş., 5'inin KİPTAŞ ve 1 kişinin de BELBİM A.Ş. gelirleri ile bursiyer olarak yurt dışına gönderildiği tespit edildi. (ANKA)

İştiraklerin bursiyerlere yaptığı ödemelerin tablosu da şöyle: