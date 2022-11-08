Katolik Kilisesi kardinali 35 yıl önceki çocuk tacizini itiraf etti

Fransa'nın Digne kentinde Katolik Kilisesi kardinalliği yapan Ricard, yaptığı yazılı açıklamada 35 yıl önce işlediği cinsel taciz suçunu itiraf etti.

Ricard “35 yıl önce rahipken 14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım. Davranışım tahmin edildiği gibi bu kişi için ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu” ifadelerini kullandı.

78 yaşındaki Kardinal Ricard üstlendiği tüm dini görevlerden çekildiğini ifade ederken, cinsel tacizde bulunduğu çocuktan af dilediğini açıkladı.

Söz konusu durumla ilgili daha fazla sessiz kalmamaya karar verdiğini söyleyen Ricard, adalet ve kilise yetkililerinin emrinde olduğunu ifade etti.

11 piskoposa cinsel taciz soruşturması

Fransa’da düzenlenen piskoposlar konferansında konuşan Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, Fransız adaleti ve kilise yetkililerinin incelediği cinsel taciz iddialarına ülkede eski veya halihazırda görev yapan 11 piskoposun adının karıştığını söyledi.

Moulins-Beaufort, Ricard’ın da 11 piskoposun arasında olduğunu belirtti.

1980’li yıllarda Marseille kentinde, başpiskoposluk idaresindeki bir bölgede rahip olarak görev yapan Ricard, Bordeaux Başpiskoposluğu görevinden emekliye ayrıldığı 2019’dan bu yana Digne kenti piskoposluğunda görevliydi.

Bağımsız bir komisyonun 2021’de yayımladığı rapor, Fransa’da 70 yıldır yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler veya kiliseyle bağlantılı kişiler tarafından cinsel tacize uğradığını gün yüzüne çıkarmıştı. (AA)