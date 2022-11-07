Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, bu sabah hayatını kaybetti.
Rum radyosu ve medyası, 4 yıldır kanserle mücadele eden II. Hrisostomos’un yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos hayatını kaybetti
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, kanser tedavisi görüyordu.
Haber Merkezi
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, bu sabah hayatını kaybetti.
Rum radyosu ve medyası, 4 yıldır kanserle mücadele eden II. Hrisostomos’un yaşamını yitirdiğini duyurdu.