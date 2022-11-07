Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos hayatını kaybetti

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, kanser tedavisi görüyordu.

Haber Merkezi

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, bu sabah hayatını kaybetti.

Rum radyosu ve medyası,  4 yıldır kanserle mücadele eden II. Hrisostomos’un yaşamını yitirdiğini duyurdu.
 