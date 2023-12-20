Katliam dünyanın gözü önünde sürerken Gazze’de yeni ateşkes olasılığı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları dünyanın gözü önünde aralıksız sürüyor. İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentinde bulunan birçok noktayı bombaladı. İsrail ordusu Gazze’de savaş uçaklarının 300 hedefi bombaladıklarını ayrıca Lübnan’da Hizbullah’ı hedef aldıklarını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını aktardı.

BM Güvenlik Konseyi ateşkes çağrısı yapamıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi insani yardımların Gazze’ye girebilmesi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanmasını ikinci kez erteledi. Sebep tasarının ABD’nin vetosuna takılmadan geçmesi için metinde yapılan değişikliklerde anlaşma sağlanamaması...

Öte yandan Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda yeni bir ateşkes anlaşmasına varılabileceği belirtiliyor. Hamas daha önce yaptığı açıklamalarda kalıcı bir ateşkes olmadan rehinelerin serbest bırakılmayacağını bildirmişti. İsrail’inse bir ya da iki haftalık ateşkes üzerinde durduğu iddiaları İsrail ve ABD basınına yansıdı.

İsmail Haniye Kahire'de

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin bugün Gazze’de İsrail’in saldırılarına ilişkin gelişmeler hakkında Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire’ye gittiğini duyurdu.

Reuters haber ajansı Gazze’de olası bir yeni ateşkes için “yoğun görüşmelerin sürdüğünü” duyurdu. Ajans görüşmelerin Hamas’ın rehinelerden bazılarını serbest bırakması karşılığı İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutsakların serbest bırakılacağı yeni bir ateşkes üzerinde sürdüğünü bildirdi.

Serbest bırakılacak rehinelerin sayısının halen müzakere edildiği ifade edilirken, Reuters’a konuşan isimsiz bir kaynak İsrail’in güçten düşmüş erkek rehinelerin de serbest bırakılmasında ısrar ettiğini, “ciddi suçlamalarla” İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin de listeye dahil edilebileceğini söyledi.

İsrail basını: İsrail bir hafta çatışmalara ara önerdi

İsrail basınıysa, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki 40 esirin serbest bırakılması karşılığında en az 1 hafta çatışmalara "insani ara" verilmesi önerisinde bulunduğunu yazdı. "Walla News” isimli internet sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için önerisini Katar'a iletti.

Gazze'deki 40 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında en az 1 hafta "insani ara" öneren Tel Aviv, yeni bir mutabakata varılması halinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin bir kısmının da serbest bırakılması teklifinde bulundu.

Söz konusu öneriyi İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, bu hafta başında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns ile Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı görüşmede dile getirdi. Haberde, Hamas'ın bu öneriye yönelik yanıtına ilişkin ise bilgi verilmedi.

WP: İsrail iki haftalık ateşkesi değerlendiriyor

Washington Post ise İsrail’in rehinelerin serbest bırakılması karşılığında iki haftalık ateşkesi değerlendirdiğinin belirtildiğini yazdı.

İsrail'in 'yanlışlıkla' öldürdüğü rehinenin babasından tepki

Öte yandan İsrail’in Gazze’de “yanlışlıkla” öldürdüğünü söylediği rehinelerin aileleri de İsrail hükümetine tepkili. İsrail ordusunun Gazze'de "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu 3 esirden Alon Shamriz'in babası Avi Shamriz, Binyamin Netanyahu hükümetine, "Oğlumu iki kez öldürdünüz" şeklinde seslendi.

NBC News'den Hallie Jackson'a konuşan baba Shamriz, hükümetin, 7 Ekim’de Hamas'ın oğlunu almasına izin verdiğini, 14 Aralık'ta da oğlunu öldürdüğünü belirterek, "Oğlumu iki kez öldürdünüz." dedi.

Netanyahu hükümetinin ülkeye hizmet edebilecek kapasitede olmadığını belirten Shamriz, "Ülke olarak, toplum olarak bizi hak etmiyorlar. Onlar bizim liderlerimiz değil. Yalnızca kendilerini, koltuklarını ve ceplerini düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazze’de esir olarak tutulan İsraillilerin geri dönmesi için hükümetin çaba göstermediğini söyleyen Shamriz, "Rehineleri düşünmüyorlar" diye konuştu.

Yaralı askerler Netanyahu'yu reddetti

İsrailli bazı yaralı askerler ise hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti,

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyarete geldi. Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.

ABD'de Kongre binasında ateşkes talep eden grup gözaltına alındı

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliama karşı dünya halklarının protestoları sürerken ABD'de de bir grup, Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle Kongre binasında eylem yaptı.

Kongre'nin yer aldığı Capitol Hill binasına giren bir grup, Gazze'de kalıcı ateşkes talebinde bulundu. Protestoyu organize eden grubun yayımladığı bildiriye göre, yaklaşık 60 gösterici, ABD Kongresi'nin bulunduğu Capitol Hill binasına girdi.

Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle toplanan göstericiler, Biden yönetiminin İsrail'e milyarlarca dolar askeri yardım göndermesini, ülkenin güney sınırını askerileştirmesini ve göçmenlere yönelik uygulamalarını da protesto etti.

Protesto organizatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, bu girişimin, 80'den fazla ulusal hareket ve örgüt liderinin ortak çabası olduğu bildirildi.

Açıklamada, "ABD'nin İsrail'i silahlandırmaya ve Gazze'deki soykırımı kolaylaştırmaya son vermesini talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Polis yetkilileri, göstericilerin düzenleyeceği protestodan haberdar olduklarını ve binaya ilave personel getirdiklerini belirtti. Binaya giren göstericiler, polis tarafından gözaltına alındı.