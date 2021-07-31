Katledilen aile saldırıdan önce neler söylemişti?

Konya'da dün yaşanan katliamda hayatını kaybeden Dedeoğlu ailesi üyeleri ilk saldırı sonrası süren tacizlere tepki göstermiş, neler yaşadıklarını anlatmıştı.

12 Temmuz’da Mezopotamya Ajansı'na konuşan aile üyeleri, “Her gün araçlarla evimizin önüne geliyorlar ve durup cinsiyetçi küfürler ediyorlar. Fiziksel saldırı olmasa da sözlü olarak taciz ve saldırılar devam ediyor. Bizim evimiz basıldı, saldırıya uğradık, tehdit edildik. Fakat saldırganlar kendilerine ‘koruma kararı’ çıkarttılar. Gelip rahatça evimizin önünde küfür edip çıkıp gidiyorlar” demişti.

Dedeoğlu ailesi, saldırganların tahliye edilmesine şu sözlerle tepki göstermişti: “Biz artık emniyetten de hukuktan da ümidimizi kestik. Adaletin Kürtlere işlemediğini artık çok daha iyi biliyorum. Kürtlere adalet yok. Ne yapacağımızı bilemez durumdayız. Benim kız kardeşimin kolu kırıldı, ömrünün sonuna kadar elini kullanamayacak. Adalet nerede? Herkese adalet var da Kürde yok mu?”