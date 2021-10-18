Katip Çelebi'den sonra 3 üniversitede daha 'siber saldırı' iddiası

4 üniversitenin veri tabanlarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından siber saldırı düzenlendiği belirtiliyor. Saldırıda üniversitelerin öğrenci ve çalışanlarına ait kişisel verilerin ele geçirildiği düşünülürken, söz konusu üniversitelerden biri olan Kastamonu Üniversitesi iddiaları yalandı.
ANKA'dan Ünal Kasırgaoğlu'nun haberine göre, "hacker sitesi" olduğu düşünülen yabancı bir internet sitesinde 14 Ekim'den itibaren yapılan paylaşımlarda, Türkiye'de bulunan 4 üniversitenin veri tabanına yapılan siber saldırı sonucu elde edilen toplamda 3 bin 900 personel ve 40 bin kadar öğrenci bilgilerinin satışa sunulduğu görüldü.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu üniversitelerin veri tabanlarından elde edilen bilgilerin, adres, telefon numaraları, T.C. kimlik numaraları, bulundukları program, öğrenci numaraları, edu uzantılı e-posta adresleri gibi bilgi ve belgeden oluştuğu öne sürüldü.
Kastamonu Üniversitesi yalanladı
Kastamonu Üniversitesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, siber saldırı iddiasını yalanladı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: