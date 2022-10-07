Katile ödül gibi ceza verildi, şimdi de aileyi yargılıyorlar

Alkollü ve aşırı hızlı sürücü Çağdaş Şenyüz'ün 15 Temmuz 2020 tarihinde aracıyla oğluna arkadan çarpıp yaralı bir şekilde yerde bırakıp kaçtığını ve bunun sonucunda oğlunun hayatını kaybettiğini belirten Menderes Gündüz, 27 Aralık 2021 tarihindeki karar duruşmasında somut delillere ve hiçbir pişmanlık ve suçluluk göstermemesine rağmen katile 4 yıl 5 ay ile ödül verildiğini ve iyi hal indirimi uygulandığını hatırlattı.

Bu duruma mahkemede tepki gösterdiği ve karara karşı sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında dava açıldığını belirten Gündüz, görülecek davaya çağrıda bulunurken, "Mahkemelerin cezasızlık politikalarından cesaret alarak oğlunun ölümüne sebep olan Çağdaş Şenyüz’e katil dediği için anne ifadeye çağrıldı. Katillere işlemeyen hukuk acılı anne ve babaya işliyor. İkinci duruşma 11 Ekim 2022 Salı saat 12:00, Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde" dedi.