Katarlılar bu defa buraları istiyor: İşte İstanbul’daki üç yeni hedef

Türkiye’nin mal varlıklarını her geçen gün yabancılara satılmasını dikkat çeken Jale Özgentürk, bugünkü yazısında Katarlılara ile verilmesi gündemde olan önemli projelere kaleme aldı.
Durmak yok satışa devam
Şeyh Temim bin Hamed es Sani’nin ziyareti sonrasında Katarlıların Türkiye ilgisi arttı. Başta Kanal İstanbul güzergâhındaki araziler, Tank Palet Fabrikası, limanlar olmak üzere çok sayıda alım yapan Katarlıların yeni hedefi Galatasaray Adası, Galataport, İstanbul Havalimanı oldu.
Jale Özgentürk’ün bugünkü yazısından bir bölüm şöyle: