Katarlılar bu defa buraları istiyor: İşte İstanbul’daki üç yeni hedef

Türkiye’nin mal varlıklarını her geçen gün yabancılara satılmasını dikkat çeken Jale Özgentürk, bugünkü yazısında Katarlılara ile verilmesi gündemde olan önemli projelere kaleme aldı.

Durmak yok satışa devam

Şeyh Temim bin Hamed es Sani’nin ziyareti sonrasında Katarlıların Türkiye ilgisi arttı. Başta Kanal İstanbul güzergâhındaki araziler, Tank Palet Fabrikası, limanlar olmak üzere çok sayıda alım yapan Katarlıların yeni hedefi Galatasaray Adası, Galataport, İstanbul Havalimanı oldu.

Jale Özgentürk’ün bugünkü yazısından bir bölüm şöyle:

Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk geçen hafta ortaklığını açıklayacağını söylemişti. Kulislere göre satışın uzaması Galataport’taki D-ream restoranlarının durumu nedeniyle gecikti. Ancak açıklamanın eli kulağında.

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.”

Mustafa Kemal Atatürk, bu ünlü konuşmasını 1937’de Sarıyer’de misafir olarak bulunduğu Kocataş Yalısı’nın önüne gelen halka yapıyordu. Atatürk’ü ağırlayan Kocataş Yalısı birçok kez el değiştirdi. Son sahibi Katarlı Alfardan ailesi.

Yalı restore edilip bugün Six Sense Kocataş markasıyla otel ve rezidans olarak hizmette. Alfardan ailesi ise 2013’te Alternatif Bank’ı alarak girdiği Türkiye’de yatırımlara devam ediyor. Boğaz’da en lüks otellerden Mandarin Oriental’ın ortağı olan Alfardan, Antalya ve Bodrum’da satın aldığı arazilerinde de yine lüks otel yatırımlarına hazırlanıyor.

Yeni ortak bombası

Katar’ın Türkiye’ye ilgisi malum. İstanbul’un iddialı yatırımlarından Galataport da bu ilgiyi üzerine çeken bölgelerden biri. Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk geçen hafta Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani’yi Galataport’ta gezdirmişti. Aynı gün Turizm Yatırım Forumu’nda ise yeni bir grupla ortaklık için görüşmede olduğunu açıklamış ve “Çarşamba günü itibarıyla dünyanın ilk 10’una giren önemli bir kurumsal yatırımcı da şirketin yüzde 20’sine ortak olacak” demişti.

Öğrendiğime göre işte o ortak Katarlı Alfardan Grubu’ymuş. Kulis bilgilerine göre açıklamanın uzamasının nedeni ise Galataport’ta bulunan çok sayıdaki D-ream restoranının geleceğiymiş.

Ayrıca Kuruçeşme’deki Mandarin Oteli’nin ortağı olan Alfardan Grubu’nun gözünün otelin karşısındaki Galatasaray Adası’nda olduğu da konuşulanlar arasında.

