Katar'la yapılan anlaşmaya dair yeni iddia: '1 dolar 22 lira olarak sabitlendi'

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı gazeteci Şeref Oğuz, Cüneyt Özdemir'in programına katıldı. Şeref Oğuz, Katar ile uzatılan SWAP anlaşmasında (Türk Lirası ile Katar Riyali takası) 1 doların 22 Türk Lirası olarak sabitlendiğini söyledi.

Oğuz, "Katar'la Swap anlaşması yaptık. Biz onlara lira vereceğiz, onlar bize kendi paralarını verecek. Orada da değiş tokuş sırasında bir ölçü almak durumundasınız" diyen Oğuz, "Türk Lirası'nı 22 lira olarak sabitlemişler" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası dün 4. kez piyasaya müdahalede bulunmuştu.