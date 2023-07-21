Katar'dan İsveç'e protesto notası

Katar, Stockholm'de Kuran'a yönelik eyleme izin verilmesine tepki olarak İsveç'e protesto notası verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kuran'a yönelik saldırıların devam etmesi üzerine" İsveç'in Doha Büyükelçisi Gautam Bhattacharyya, protesto notası verilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Protesto notasının "İsveç makamlarının bu utanç verici uygulamaların durdurulması için gerekli adımları atması" talebini içerdiği ifade edildi.

Açıklamada İsveç'te yetkililerin "Kuran'a yönelik saldırıları durduracak hiçbir adım atmamasının" şiddetle kınandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.

Momika dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kuran ve Irak bayrağını yere atıp üzerlerine basmıştı.

Bunun üzerine Irak yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.