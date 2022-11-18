Katar'dan FIFA'ya stadyumda içki yasağı baskısı

2022 FIFA Dünya Kupası’na iki gün kala, Katar kraliyet ailesi stadyumlarda içki satışının tamamen yasaklanması için FIFA'ya çağrıda bulundu.

2022 Dünya Kupası’nın ev sahibi olan Katar’da içki tüketimine yalnızca lisanslı otellerde ve restoranlarda turistlerin tüketimi için izin veriliyor. Öte yandan Dünya Kupası'nda stadyumlarda içki tüketimine dair durumsa tartışmalara neden oldu.

Katar kraliyet ailesinin FIFA'dan 2022 Dünya Kupası'nın en büyük sponsorlarından biri olan Budweiser'in sekiz stadyumda bira satışını engellemesini istediği belirtildi. FIFA'nın Buweiser ile görüşme halinde olduğu belirtilirken Pazar günü başlayacak kupada stadyumlarda bira satışının yasaklanıp yasaklanmayacağı henüz net değil.

Sözkonusu yasaklamanın milyon dolarlık sponsorluk sözleşmesinin de ihlali anlamına geleceği belirtiliyor.