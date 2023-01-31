Katar'da görev yapan polislerin maaşlarıyla ilgili çarpıcı iddia: 5 milyon dolara kim çöktü?

CHP Milletvekili Murat Bakan, Katar'da Dünya Kupası'nda görev yapan polislerin maaşlarının ödenmediğini dile getirdi.

Bakan, "Dünya Kupası için Katar'da görev yapan polis kardeşlerim bana ulaştı. Süleyman Soylu'ya sormam için bazı sorular gönderdiler. Ben de onların vekili olarak soruyoru" derken, "Polisimize hazineden herhangi bir harcırah ödemesi yapılmadı ve maaşlarını da Katar devleti karşılamıştı. .Katar'a giden personel 80 gün Katar'da görev yaptı. İlk ve ikinci 30 günün parası günlük 100 dolar olarak personele yatırılmış ancak son 20 günlük 2000 dolar yatırılmamış. Personele verilmeyen 2000 dolar x 2500 personel= 5.000.000 dolar ortada yok! Bu paraya kim çöktü?" ifadesini kullandı.