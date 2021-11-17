Katar'da Dünya Kupası için çalışan işçiler ağır sömürü altında: İş değiştirmek bile parayla

Uluslararası Af Örgütü, Katar'da Dünya Kupası'yla ilgili inşaatlarda çalışan göçmen işçilerin durumuna ilişkin bir rapor yayınladı.

Raporda, Katar'da göçmen işçilerin haklarına dönük yasalaşan reformların uygulanmadığına ve binlerce işçinin bu inşaatlarda sömürüldüğüne işaret edildi.

Katar, geçtiğimiz yıl göçmen işçilerin "ülkeden ayrılmak" veya "iş değiştirmek için patrondan izin almak" gibi sınırlamaların kaldırılmasını öngören iki yasayı meclisten geçirmişti. Örgütün raporunda, Dünya Kupası inşaatlarında yetkililerin yasaların uygulanması konusunda "kayıtsız" davrandığı ve işçinin patron tarafından kısıtlandığı "Kafala" sisteminin en kötü örneklerinin görüldüğü vurgulandı.

Reality Check (Gerçeklik Kontrolü) 2021 adlı 48 sayfalık raporda, bir göçmen işçinin iş değiştirmek istediğinde patronu tarafından tehdit edildiğini ve aylık maaşından 5 kattan daha fazla bir miktar olan 6 bin Katar riyali ödemeye zorlandığını söylediği aktarıldı.

Göçmenin, yeni reform yasasının uygulanması için İdari Kalkınma, Emek ve Toplumsal İlişkiler Bakanlığı'na yaptığı başvurunun reddedildiğini bildirdiği kaydedildi.

Raporda, maaş ve sigorta primlerini ödememe gibi hak gasplarının da sürdüğü belirtildi.

Katar'dan açıklama

Katar hükümeti, örgütün yayınladığı rapora ilişkin bir açıklama yaptı.

Raporda yer alan iddiaları reddeden Katar, "Uluslararası Af Örgütü, sınırlamaların kaldırıldığı Eylül 2020'den bu yana başarılı bir şekilde iş değiştiren 242 bin 870 işçiden ya da zamlanmış yeni asgari ücretten doğrudan faydalanan 400 bin işçiden tek bir hikaye belgeleyememiş" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Çıkış izni zorunluluğunun kaldırıldığı 2018 yılından bu yana yüz binlerce işçi işverenden izin almadan Katar'dan ayrılıp ülkeye yeniden geldi. Ücret Koruma Sistemi'ndeki iyileştirmeler, bugün ücret gaspına uğrayan işçilerin yüzde 96'sını koruyor. İşçi gönderen ülkelerde kurulan yeni vize merkezleri, sömürücü faaliyetleri işçilerin Katar'a varmasından önce önemli ölçüde azalttı. Yeni kurallar, sıcaklarda çalışma yasağını uzatarak, ısı geriliminin olumsuz etkilerini azalttı" denildi.

2021'nin ilk yarısında 35 bin 280 şantiyede incelemede bulunulduğu ve ihlalde bulunan şirketlere toplam 13 bin 724 ceza verildi söylenen açıklamada, "Sistem reformunun gerçekleşmesi uzun bir süreç, tüm şirketlerin davranışlarını değiştirmesi zaman alıyor" denildi.