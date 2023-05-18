Katar ve BAE'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini iletti.

Açıklamaya göre, görüşmelerde liderler AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve "seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması" temennisinde bulundu.