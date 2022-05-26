Katar tartışması Avrupa'da... 'Bir kulübün arkasında bir devlet var'

La Liga'da sezonu ezeli rakibi Real Madrid'in ardında 2. sırada tamamlayan Barcelona'da başkan Joan Laporta, Katalonya bölgesindeki yerel bir gazete olan L'Esportiu'ya açıklamalarda bulundu.

Paris Saint Germain'in oyunculara teklif ettiği sözleşmeleri eleştirerek, Paris Saint Germain'le sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Kylian Mbappe ile ilgili Laporta, "Her şeyin sonunda oyuncular para için kaçırılıyor. Paris Saint Germain'le sözleşme imzalayanlar, aynı zamanda kölelik sözleşmelerini de imzalıyor. Bu yaşananlar, bir kulübün arkasında bir devletin olmasından kaynaklanıyor. PSG yönetiminin yaptıkları Avrupa Birliği ilkelerine aykırı. Avrupa futbolunun sürdürülebilirliğine zarar veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain FC kulübünün başkanı ve sahibi Katar'lı patron Nasır el-Halifi. Aynı zamanda beIN Media Group CEO'su.