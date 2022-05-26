İddia: Ali Koç, Erman Toroğlu ile de yüzleşecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beyaz TV'de katıldığı Derin Futbol'da Rasim Ozan Kütahyalı ile polemikleri gündem olmuştu. Ali koç'un bu kez yine iktidara yakın A Spor'a çıkacağı ileri sürüldü.

Sunucu Melih Şendil, "Aldığım istihbarata göre perşembe akşamı Başkan Ali Koç, Erman Toroğlu'yla da yüzleşecek" diye mesaj paylaştı

Melih Şendil'in bu paylaşımını alıntılılayan Erman Toroğlu ise "Hay hay. Ali Koç dahil herkese A Spor'da kapım açık. Yüzleşmeye, tartışmaya, konuşmaya her zaman hazırım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" ifadelerini kullandı.