Katar Prensi'ni istismarla suçladı, ölü bulundu

Katar Prensi Abdelaziz bin Khalifa Al Thani’nin eski eşi olan Kasia Gallanio, İspanya’nın Marbella şehrindeki evinde ölü bulundu. Polis, ilk belirlemelere göre Gallanio'nun aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü açıkladı.

NTV'nin haberine göre, Gallanio, Al Thani ile yıllardır velayet savaşı sürdürüyordu ve kısa süre önce eski eşini çocuk istismarıyla suçlamıştı.

Polis, Gallanio'nun aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü gösteren ilk belirtilerle birlikte ölümünün nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını açıkladı.