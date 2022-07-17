Katar Kraliyet Ailesi'ne Yalova'da saray yapıldı

Digiturk, Finansbank, Abank, Borsa İstanbul, Beymen, Network, BMC, İstinye Park, Antalya Limanı, SeaPearl Ataköy, Banvit’ten hisse alan ve son olarak Doğuş Holding’in yeme-içme şirketlerinin çatı kuruluşu “d.ream”e ortak olan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Yalova'da yaptırdığı saray tamamlandı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, bir inşaat şirketiyle anlaşarak Altınova ilçesi Kaytazdere mevkiinde toplam 10 bin metrekare büyüklüğünde iki parselde bir saray kompleksi inşa ettiren Katar Kraliyet Ailesi, komplekste 3 bin metrekarelik meclis odaları yaptırdı. 3 bin metrekarelik konaklama alanı bulunan komplekste 500 metrekare büyüklüğünde toplantı odaları da bulunuyor.

Katar Kraliyet ailesi için inşa ettirilen sarayın ön tarafı deniz ve Osmangazi Köprüsü, arka tarafı orman manzarasına sahipken, binaların yapımının tamamlandığı peyzaj çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.