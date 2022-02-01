Katar ile Taliban tahliye uçuşları konusunda anlaştı

Katar'ın Afganistan'dan tahliyeler için gerçekleştirilecek uçuşlar konusunda Taliban'la anlaşma sağladığı bildirildi.

Washington'a resmi ziyaret düzenleyen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani'ye eşlik eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman El Sani, ABD haber sitesi Axios'a açıklama yaptı.

El Sani, Afganistan’ı terk etmek isteyenleri taşıyacak uçuşların devam etmesi için Taliban ile anlaştıklarını söyledi.

Axios’un yayınladığı söyleşide, Katar Havayolları'nın Kabil’den haftada iki uçuş yapacağı ve ABD ile diğer ülkelerin binlerce vatandaşına ek olarak tehlike altındaki Afganların da ülkeden çıkarılacağı ifade edildi.

Daha önce de Afganistan'dan tahliye uçuşları gerçekleştiren Katar, Taliban'la tahliye edilecek kişiler konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aralıkta bu uçuşları durdurmuştu.

Reuters haber ajansı, daha önce Türkiye ve Katar arasında Kabil Havalimanı’nda güvenliğin sağlanması konusunda mutabakat sağlandığını, diğer detaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü duyurmuştu.