Katar iddiası sonrası Galatasaray'dan 'asla izin vermeyiz' açıklaması

Galatasaray Adası’nın Katarlıların hedefinde olduğu ve satın almak istediği haberleri sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan açıklama geldi.

Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'a konuşan Elmas, "Galatasaray Adası’nı bizim dönemimizde uzun süren bir hukuki mücadele sonucunda kiracıdan arındırarak tekrar kulübümüze kazandırdık. Galatasaray var oldukça, Galatasaray Adası’nın satılması söz konusu dahi olamaz" dedi.

Elmas, "Galatasaray Adası’nda yapılacak herhangi bir işlemin, kulübümüzün genel kurulundan yani üyelerimizin onayından geçmesi gerekir. Galatasaray genel kurulu böyle bir şeye asla izin vermez. Başta biz asla izin vermeyiz" diye konuştu.