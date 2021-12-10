Katar Enerji ve Exxon, Kıbrıs'ta Türkiye'nin karşı çıktığı anlaşmayı imzaladı

ExxonMobil ve Katar Enerji ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında 5'inci parselde doğalgaz arama ve üretim paylaşımı anlaşması imzalandığı bildirildi.

Qatar News Agency’nin (QNA) haberine göre, Katar Enerji ve ExxonMobil iştiraklerinden oluşan bir konsorsiyum, Kıbrıs’ın güneybatısında yer alan açık deniz Blok 5 için Kıbrıs Cumhuriyeti ile bir arama ve üretim paylaşım sözleşmesi (EPSC) imzaladı.

Anlaşma şartlarına göre, Katar Enerji yüzde 40, ExxonMobil ise yüzde 60 pay sahibi olacak ve operatörlük de ExxonMobil firmasına ait olacak.

Anlaşmaya ilişkin görüşlerini açıklayan Katar Enerji Başkanı ve CEO'su ve aynı zamanda Enerji İşlerinden Sorumlu Bakan Saad Sherida Al-Kaabi, anlaşmanın imzalanmasından memnun olduklarını, Blok 10 bölgesindeki yeni keşfin bölge adına umut verici olmakla birlikte hidrokarbon potansiyeli açısından da yeni olanaklar yarattığını vurgulayan Al-Kaabi, “Kıbrıs Cumhuriyeti ile birlikte doğal kaynakların araştırılmasına katkıda bulunmayı ve uzun vadeli stratejik ortağımız ExxonMobil ile işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. Kıbrıs ve büyüyen uluslararası portföyümüze önemli bir katkı getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cyprus Mail’de yer alan bir diğer haberde, ExxonMobil ve Katar Enerji arasında imzalanan anlaşmaya ve Münhasır Ekonomik Bölge’deki (MEB) keşfe atıfta bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilides yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuka göre egemenlik haklarını kullandığını belirterek, durumun Doğu Akdeniz’de umut verici olduğunu ifade etti.

Honoured to have signed, on behalf of the Republic of #Cyprus, the Exploration and Production Sharing Contract for #Block_5, with @exxonmobil & @qatar_energy. Their continued commitment in our #EEZ is a true vote confidence in its potential. pic.twitter.com/i9lUMMvvCo — Natasa Pilides (@NatasaPilidou) December 10, 2021

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs hükümetleri daha önce tepki göstermişti

Bilindiği üzere, kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de ExxonMobil-Katar Enerji ortaklığından oluşan konsorsiyuma 5. parselde doğalgaz arama izni vermesine tepki göstererek "Kıbrıs Türk halkının hakları yanında, Türkiye’nin kıta sahanlığını da ihlal eden bu girişim karşısında gereken tedbir alınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise duruma benzer bir tepki göstererek “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek, tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil – Katar Enerji Ortaklığı’na doğalgaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz’de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir” açıklamasında bulunmuştu.

Daha önce, “Doğu Akdeniz’de masa başında üretilmiş haritaları kabul etmeyeceğiz” diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Katar’a yaptığı ziyarette konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.