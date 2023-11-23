Katar duyurdu: Gazze'de çatışmalara insani ara süreci yarın sabah başlıyor

İsrail ile Hamas arasında varılan rehine takası anlaşması kapsamında 4 günlük ateşkesin yarın sabah başlayacağı açıklandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gazze'de İsrail ile Hamas taraflarının insani ara süreci, cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacak" denildi.

Katar Dışişleri Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre ilk etapta 13 rehine yarın yerel saatle 16.00'da serbest bırakılacak. Sözcü 4 günlük insani aranın başlamasıyla Gazze Şeridi'ne insani yardımın girmeye başlayacağını söyledi.