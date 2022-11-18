Katar Dünya Kupası'nda içkiyi yasakladı, İbrahim Kalın tebrik etti

2022 FIFA Dünya Kupası’na iki gün kala, Katar kraliyet ailesinin stadyumlarda içki satışının tamamen yasaklanması için FIFA'ya çağrıda bulunmasının ardından FIFA, maçların oynanacağı statlarda ve çevresinde alkollü içecek satışının yasaklandığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yasağa ilişkin Twitter hesabından yaptığı İngilizce açıklamada Katar’ı tebrik etti.

Katar’ın mantıklı bir karar aldığını savunan Kalın, "Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; halk sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani'yi de etiketleyen Kalın’ın tweeti Türkçe olarak paylaşmadı.