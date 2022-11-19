Katar Dünya Kupası'na parayla getirilen taraftarların ödenekleri kesildi

Katar'ın Dünya Kupası'ndan sorumlu Tevzi ve Miras Yüksek Komitesi, 'Taraftar Lider Ağı' programı kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden taraftarlara Katar'a ücretsiz uçuş, konaklama ve açılış törenine bilet veriyordu.

The Guardian'ın haberine göre, program kapsamında Katar'a gelecek taraftarlara uçuşlarına kısa süre kala artık yemek için ödenek verilmeyeceği bildirildi. T24'ün aktardığı habere göre, iki Avrupa ülkesinden 'Taraftar Lider Ağı'na katılan kişiler, ödemelerin yapılmayacağının kendilerine 3 gün önce bildirildiğini ifade etti. Yetkililer, karara gerekçe olarak taraftarların para almasının basına olumsuz yansımasını gösterdi.

Katarlı yetkililer uçuş, konaklama ve bilet sağlamaya devam edeceklerini ancak futbolseverlerin ülkedeki harcamalarını kendilerinin karşılaması gerekeceğini ifade etti.