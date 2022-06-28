Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı

Kastamonu'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaymaz hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)