Kastamonu'da selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia hâlâ bulunamadı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmalarından 14 gündür sonuç alınamadı.

Aydemir, Özlüce köyünde şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde kaybolmuştu.

Olay sonrası başlatılan arama çalışmalarına AFAD, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin yanı sıra gönüllü kuruluşlar ve köylüler katılıyor.

Karadan, denizden ve havadan yapılan aramalarda Raiba'dan bir ize rastlanmazken, iş makineleriyle taranan sel kalıntılarındaki enkaz da inceleniyor.