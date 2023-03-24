Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'le bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 kişinin ikametine operasyon düzenlendi.
AA'nın aktardığına göre, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi emniyete götürüldü.
soL - İstanbul
Kastamonu’da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
Kastamonu'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'le bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 kişinin ikametine operasyon düzenlendi.
AA'nın aktardığına göre, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi emniyete götürüldü.