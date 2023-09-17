Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangın söndürülürken, 10 ev kullanılamaz hale geldi.

Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yangında 10 ev ve 3 ahırın zarar gördüğünü söyledi. Evlerde 13 ailenin kaldığını dile getiren Vali Dallı, "Bunlardan dört tanesi sürekli burada oturan ailelerimiz. Diğerleri dışarıdan yazları gelen ailelerimiz. Şükürler olsun ki tabii en büyük tesellimiz can kaybımız yok. Herhangi bir hayvan telefi de yok. Vatandaşlarımız onları kurtarmış. Burası genel afet kapsamında değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza konut yapımı için devletimizin yardımları söz konusu olacak" dedi.