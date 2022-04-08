Kastamonu'da çayda kadın cesedi bulundu

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Saltuklu köyü mevkiinde etkili olan kuvvetli yağış ile birlikte sel meydana geldi. Selle birlikte vatandaşlar çay üzerinde bir ceset gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplercesedi sudan çıkartarak otopsi yapılmak üzere Araç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede cesedin Saltuklu köyünde ikamet eden 60 yaşındaki D.T. isimli kadına ait olduğu ve sel sularıyla birlikte cesedin bir süre sürüklendiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)