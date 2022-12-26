Kastamonu'da 13 köy yolu ulaşıma kapandı, bir ilçeye elektrik verilemiyor

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı, 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.

Köylerde 80 santimetreye ulaşan kar nedeniyle kapanan 13 köy yolunun 5'i Ağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. Sekiz köy yolunda ise ekiplerin çalışması sürüyor.

Kar nedeniyle elektrik tellerinin kopması yüzünden ilçenin büyük bir bölümüne elektrik verilemiyor. Ekipler, elektrik kesintisini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)